Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dieseldiebstahl aus LKW

Dahn (ots)

In der Nacht vom 26.02.2019 auf den 27.02.2019 entwendete/-n unbekannte/-r Täter 120 Liter Diesel aus deinem Lastkraftwagen, welcher auf einer Baustelle in im neuen Industriegebiet in Hauenstein abgestellt war. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Dahn (06391 9160).

