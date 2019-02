Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 25.02.2019 zwischen 13.40 Uhr und 20.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen schwarzen Audi A1, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wilkstraße in Reihe 3 vorwärts eingeparkt stand. Ob es sich bei dem Verursacher um den Führer eines Kfz oder um den Benutzer eines Einkaufswagens handelt, lässt sich anhand des Schadensbildes (schmale senkrechte Eindellung im hinteren Stoßfänger) nicht feststellen. Der Sachschaden beträgt ca. 500 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

