Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fußgängerin angefahren

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 11:42 Uhr, kam es in der Wiesenstraße, in der Nähe der Polizeidienststelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 29-jährigen Fußgängerin, die mit ihrem zweijährigen Kind und Kinderwagen von der Fröhnstraße kommend in Richtung Wiesenstraße lief. Beim Überqueren der Fahrbahn übersah der Fahrer eines Mazda, der von der Schäferstraße aus kommend in die Wiesenstraße einbiegen wollte, die Mutter mit ihrem Kind und berührte beide im Vorbeifahren. Die 29-Jährige klagte anschließend über Hüft- und Unterleibsschmerzen. Das Kind wurde offensichtlich nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme gab der Mazdafahrer an, von der Sonne geblendet gewesen zu sein, daher habe er die Fußgänger nicht gesehen.

