Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Suchaktion nach 18-jährigem Mann endet glücklich

Hauenstein (ots)

Wegen einer Suchaktion nach einem 18-Jährigen aus Hauenstein musste am Montagabend auch zeitweise die Bundesstraße 10 in Ortsnähe für den fließenden Verkehr gesperrt werden. Es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen. An der Suchaktion waren neben Polizei auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber beteiligt. Der gesuchte junge Mann konnte schließlich gegen Mitternacht unverletzt auf einem Grundstück im Ortsgebiet angetroffen werden. Vorsorglich wurde er dennoch in ein Krankenhaus gebracht.

