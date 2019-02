Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Mauschbach (ots)

Nach Aussage eines Ohrenzeugen rangierte ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, am 25.02.2019 zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr in der Schulstraße und beschädigte dabei drei Elemente des Gartenzauns am Anwesen Nr. 3. Es entstand Sachschaden von ca. 500 EUR. Anschließend fuhr das unbekannte Fahrzeug über den Schotterweg (Verlängerung der Schulstraße) und versuchte dort erneut zu wenden. Dabei beschädigte das Fahrzeug das in einer Höhe von 2,50 Meter befindliche Kabel einer Straßenlaterne, wodurch diese umknickte. Es entstand Sachschaden von ca. 2.500 EUR. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt. Aufgrund orangefarbener Lackantragungen an der Straßenlaterne und der Tatsache, dass diese in einer Höhe vorgefunden wurden, die kein Pkw erreicht, kann angenommen werden, dass es sich bei dem Verursacher um einen Lkw handelt. Die Aussage des Ohrenzeugen und die Größe der im Schotter vorgefundenen Reifenspuren stützen diese Annahme. An der Unfallstelle blieben weiterhin Bruchstücke von der Rückleuchte des Unfallverursachers zurück, so dass Chancen bestehen, diesen zu ermitteln.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

