Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach Verkehrsunfall fährt Verursacher weiter

Pirmasens (ots)

Am Montagvormittag, gegen 09:45 Uhr, wollte die Fahrerin eines Opel Meriva in der Arnulfstraße nach links auf den Parkplatz des Wasgau-Marktes fahren. Hierzu musste sie zunächst verkehrsbedingt anhalten, um den Gegenverkehr aus Richtung Kreisel passieren zu lassen. Als sie anfuhr, wurde sie von einem unbekannten Pkw links überholt. Dieser streifte den Opel Meriva am linken Frontbereich. Ohne sich um das Un-fallgeschehen zu kümmern, fuhr der unbekannte Pkw-Fahrer weiter in Richtung Naturheil. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht.

