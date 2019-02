Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raucherpavillon brennt ab

Pirmasens (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am späten Montagabend, gegen 22:40 Uhr, alarmiert, weil in der Landauer Straße ein Gartenpavillon in Flammen stand. Auf dem Gelände der "Villa Wasgaublick" konnte wenig später der brennende Gartenpavillon lokalisiert und von der Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise auf die Brandentstehung wurden allerdings nicht bekannt. Bisweilen wird der Pavillon von Bewohnern zum Rauchen aufgesucht. Der Schaden wird auf rund 1000.- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell