Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 26.02.2019 zwischen 08.00 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen roten Skoda Fabia, der in der Hofeinfahrt des Anwesens Kaiserstraße 44 geparkt war. Dabei entstand Sachschaden von ca. 1.000 EUR am linken hinteren Fahrzeugeck des Skoda. Ein Zeuge beobachtete zwischen 12.00 Uhr und + 13.00 Uhr einen schwarzen 1er-BMW mit ZW-Kennzeichen, der neben dem roten Skoda rangiert hatte. Ob es dabei zum Unfall gekommen war, steht nicht fest. Maßnahmen zur Ermittlung des 1er-BMW sind in die Wege geleitet.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht weitere Zeugen der Tat.

