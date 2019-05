Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Weingut

Freinsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von 27.05.2019, 23.00 bis 28.05.2019, 07.30 Uhr in ein Weingut in Freinsheim in der Friedhofstraße ein. An der Halle des Weinguts wurde eine Seitentür aufgehebelt. Die Täter entwenden dort einen Kaffeevollautomaten, ein Flachbild-TV, diverse Kisten Wein, nicht montierte Deckenlampen und diverse Elektro-Werkzeuge. Weiterhin wurde der angrenzende Rohbau angegangen. Die Gesamtschadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern, dürfte aber mehrere Tausend Euro betragen.

