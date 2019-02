Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim-Langenau: Einbruch in Tennisheim - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Einigen Unfug stellten bislang Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Langenau an. Sie stellten unter anderem das Vereinswappen, einen übergroßen Tennisschläger, auf ein Vordach. Bei der Überprüfung der Fenster und Türen konnten durch die Polizei zudem Hebelspuren und Fußabdrücke an mehreren Fenstern und Türen gefunden werden. Das Vereinsheim wurde nach bisherigen Informationen dann in der Nacht auf Montag zum zweiten Mal heimgesucht. Eine Türe war nun gänzlich aufgebrochen worden. Bislang ist über das Diebesgut nichts bekannt. Das Polizeirevier Schopfheim ermittelt deshalb wegen des Verdachts des Einbruchs und bittet um Hinweise unter 07622/66698-0.

Kj

