Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Radfahrer durch unvorsichtiges Öffnen einer Autotüre zu Fall gebracht - nachträgliche Zeugensuche

Freiburg (ots)

Wie dem Polizeiposten Grenazch-Wyhlen erst nachträglich gemeldet wurde, war es am 16.02.19 gegen 14.30 Uhr, am Hörnle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hier hatte eine Beifahrerin in einem Pkw die rechte Fahrzeugtüre unvorsichtigerweise geöffnet und hierbei einen Radfahrer übersehen. Dieser war auf einem Radstreifen rechts an der Fahrzeugschlange vorbeigefahren. Er wurde durch den Sturz leicht verletzt. Nach dem Unfall tauschten die Beteiligten richtigerweise ihre Daten aus, jedoch unvollständig. Deshalb werden nun zur genauen Klärung des Unfallherganges und der Beteiligten durch den Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07623/9890-0, Zeugen gesucht.

Kj

