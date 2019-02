Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Verdacht der Fischwilderei

Freiburg (ots)

Wegen Fischwilderei ermittelt die Polizei in Schopfheim. Hier war durch eine Zeugin am Samstag gegen 14 Uhr ein Angler im Gewerbekanal in Fahrnau gemeldet worden. Sie konnte beobachten, wie der Mann mit einem Kescher mehrere Fische gefangen hatte. Hierauf angesprochen flüchtete der etwa 60jährige Mann mit seinem Fang. Die Ermittlungen dauern an.

