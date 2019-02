Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Flucht vor der Polizei endet mit Verletzungen und Rettungseinsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag gegen 05 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass zwei Männer im Baselweg an Autos herumhantieren würden und versuchen würden diese zu öffnen. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreife flüchteten die beiden Männer und übersprangen eine etwa 1,5 Meter hohe Mauer. Hierbei verletzte sich 20 Jähriger schwer und zog sich vermutlich einen offenen Bruch des Beines zu. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Sein 22jähriger Kumpane versuchte weiter zu flüchten, geriet aber ebenfalls in erhebliche Schwierigkeiten, als er versuchte eine Mauer herunterzusteigen und drohte vier Meter abzustürzen. Er wurde durch die Polizeibeamten wieder hochgezogen. Bei der anschließenden Klärung des genauen Sachverhaltes wurde etwas Bargeld aufgefunden, welches vermutlich aus einem Pkw entwendet worden war. Die Männer werden angezeigt.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell