Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Minseln: Frau durch Hundebiss leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag gegen 13.30 Uhr wurde eine Frau in Minseln durch einen Hundebiss leicht verletzt. Ein 66jähriger Hundehalter war mit seinen zwei Hunden unterwegs, die nicht angeleint waren. Kurz nachdem diese an der Frau vorbeigelaufen waren, drehte der kleinere Hund unvermittelt um und biss der Frau in die Wade. Der Hundehalter kümmerte sich nach dem Vorfall nicht weiter um die Frau und ging weiter. Zwischenzeitlich konnte er jedoch ermittelt werden. Ihm droht nun eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

