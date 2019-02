Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Waltershofen: Drei Einbrüche am Samstagabend - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Samstagabend wird in Freiburg-Waltershofen in drei Wohnobjekte enigebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Drei Einbrüche ereigneten sich am Samstagabend, 23.02.2019, im Zeitraum 17:30 - 21:35 Uhr, in Freiburg-Waltershofen. Der oder die Täter warfen dabei Fenster- oder Türscheiben ein, um sich Zugang zu verschaffen. Betroffen waren zwei Wohnhäuser "Im Giesental" und ein Haus "Im Rebstall". Über den Diebstahlsschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Zeugenaufruf: Wer hat am vergangenen Samstag im Bereich Freiburg-Waltershofen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Bitte melden Sie sich bei der Kripo Freiburg unter Tel. 0761 882-5777.

