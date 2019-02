Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: +++ Bad Säckingen: Brand in einem Hotel - Evakuierung abgeschlossen -Feuer gelöscht +++

Freiburg (ots)

Zu einem Brand in einem Hotel in Bad Säckingen kam es am Montagmorgen. Gegen 06:30 Uhr wurde bemerkt, dass es in einem Kabelschacht brannte. Nach Eintreffen der Feuerwehr wurde der Gebäudekomplex evakuiert. Aktuell befinden sich keine Personen mehr darin. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Durch den Rettungsdienst werden mehrere Personen derzeit wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung medizinisch betreut. Es wird nachberichtet.

