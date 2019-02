Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand - Flächenbrand Vegetation - Verdacht Brandstiftung - Aufmerksamer Gartennutzer verhindert größeren Brand - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden, Ortsteil: Minseln

Am Samstagnachmittag, 23.02.2019, kam es in Minseln gegen 15:30 Uhr zu einem Flächenbrand auf einer Wiese am Ende des Bustweges. Ein aufmerksamer Pächter der anliegenden Schrebergärten sieht, wie Rauch aus der Wiese neben den Schrebergärten dringt. Alle Versuche des 47-jährigen Mannes halfen jedoch nicht, das sich schnell ausbreitende Feuer zu löschen. Glücklicherweise setze er zunächst einen Notruf ab.

Die alarmierten Feuerwehren aus Karsau und Minseln wurden der Lage jedoch schnell Herr. Der Brand hatte sich aufgrund der Trockenheit auf eine Größe von ca. 150 qm ausgebreitet.

Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich um Brandstiftung handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können oder Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefon: 07623 7404-0 zu melden.

mh FLZ/mt

