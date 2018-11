POL-HAM: Zwei Raser nach illegalem Kraftfahrzeugrennen aus dem Verkehr gezogen

Hamm - Mitte (ots) - Aus dem Verkehr gezogen hat die Polizei zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren nach einem illegalen Kraftfahrzeugrennen auf der Nord- und Münsterstraße. Die beiden Raser fielen am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr auf, als sie auf der Nordstraße hör- und sichtbar mittels Kick-Down beschleunigten. An einer roten Ampel hielten beide an. Beim Wechsel auf Grünlicht fuhren der Daimler und der VW mit Vollgas los und rasten nunmehr Kopf an Kopf auf der Münsterstraße. Vor der stationären Geschwindigkeitsmessanlage bremsten die jungen Männer abrupt ab und konnten durch die Polizei angehalten werden. Gegen die beiden wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihre Führerscheine wurden sichergestellt. (fa)

