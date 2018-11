POL-HAM: Einbruch in Wohnung

Hamm - Mitte (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 17.11.2018, 18 Uhr, und Sonntag, 18.11.2018, 2:30 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hohe Straße eingebrochen. Der / die Täter gelangten über die Balkontür in die Wohnung im 1. Obergeschoss. Es wurden Bargeld und Elektronikgeräte entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter Telefon 02381 9160 entgegen. (fa)

