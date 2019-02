Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Friedenweiler - Körperverletzungen während Fasnachtsveranstaltungen

Freiburg (ots)

Friedenweiler - Am Sonntag, um 00.30 Uhr kam es bei einer Fasnachtsverantstaltung in der Benedikt-Winterhalder-Halle zu einer Körperverletzung. Ein alkoholisierter Tatverdächtiger verletzte eine Thekenmitarbeiterin durch mehrere Faustschläge auf den Kopf. Im Anschluss daran leistete der Täter einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten und musste im Anschluss daran aufgrund seiner Alkoholisierung, er hatte 2,4 Promille in den polizeilichen Gewahrsamsräumen untergebracht werden. Ein Arzt der Heliosklinik hatte zuvor die Gewahrsamsfähigkeit der Person attestiert.

Ca. 1 Stunde später mussten die Beamten des Polizeirevier Titisee-Neustadt erneut nach Friedenweiler fahren. Bei einer Fasnachtsveranstaltung fühlte sich ein männlicher Teilnehmer durch das Tanzen eines anderen Mannes provoziert. Aus diesem Grund schlug er dann unvermittelt mit der Faust in das Gesicht des "Provozierenden". Der Geschädigte begab sich mit dem DRK in die Heliosklinik. Der Vorfall wurde aufgenommen und der alkoholisierte Tatverdächtige hat die Örtlichkeit anschließend freiwillig verlassen.

Im Anschluss daran kam es zu keinen weitern Auseinandersetzungen. Der Polizeiposten Löffingen hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen.

