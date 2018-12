POL-PDLD: Körperverletzung

Landau (ots) - Am Morgen des 08.12.2018 kam es gegen 04.00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Schnellimbissrestaurant in Landau. Ein 22-jähriger aus Ottersheim versetzte im Rahmen eines verbalen Streites einem 16-jährigen aus Landau einen Kopfstoß. Daraufhin stieß der 16-järige den älteren Kontrahenten zu Boden. Dort trat und schlug er mehrfach mit dem beschuhten Fuß und der Faust auf den am Boden liegenden ein. Durch die dazugehörigen Freunde der Beteiligten konnten die beiden getrennt werden. Der 16-jährige klagte im Nachgang über Kopfschmerzen. Sein Kontrahent hatte diverse Prellungen und Abschürfungen auch im Gesichtsbereich. Gegen beide Beteiligte wird eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet.

