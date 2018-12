POL-PDLD: Sporttaschen während des Spiels leergeräumt

Landau (ots) - Am 08.12.2018 um 16:00 Uhr kam es in einem Sportheim in Queichhambach während des Fußballspiels zu einem Diebstahl. Während des laufenden Fußballspiels wurde Bargeld aus den Sporttaschen, wie auch den auf dem Parkplatz befindlichen Fahrzeugen entwendet. Hierzu wurde zu teilen die Fahrzeugschlüssel aus den Sporttaschen entwendet und nach Beendigung des Diebstahls die Schlüssel zurück in die Sporttasche gesteckt.

Hinweise erbittet die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell