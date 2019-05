Polizei Gütersloh

POL-GT: Pressemeldung der Polizei Bielefeld

Nachtrag zu: Diensthund "Willem" stellt Fahrer nach Verfolgungsfahrt - Polizei bittet Zeugen um Kontaktaufnahme

Gütersloh (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Herford - Gütersloh - Nachdem ein 19-Jähriger Bielefelder am Mittwoch, 24.04.2019, in auffälliger und gefährlicher Fahrweise im Bereich der Meller Straße und Sudbrackstraße unterwegs war, konkretisieren die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 ihren Zeugenaufruf. Die Polizei sucht insbesondere drei Zeugen, die in der Tatzeit zwischen Mittwoch, 24.04.2019, gegen 23.50 Uhr, und Donnerstag, 25.04.2019, gegen 00:30 Uhr, im Bereich der Bremer Straße und Sudbrackstraße von dem schwarzen VW Golf GTI gefährdet worden sind: 1. Einen männlichen Radfahrer, der sich nur durch einen Sprung vom Fahrrad retten konnte, als der schwarze Golf GTI von der Sudbrackstraße in die Bremer Straße einbog. 2. Eine junge Dame, die mit einem Auto mit Herforder Kennzeichen in der Bremer Straße von dem schwarzen VW überholt wurde. 3. Einen VW Passat Fahrer aus Gütersloh, der beim Abbiegen von der Meller Straße in die Sudbrackstraße von dem Vw Golf überholt wurde. Erste Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4254162 Die Polizei bittet um Hinweise unter: Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell