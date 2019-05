Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer prallt gegen Pkw - eine verletzte Person

Gütersloh (ots)

Steinhagen (KB) Am Dienstagnachmittag (30.04.) gegen 16.30 Uhr kam es in Steinhagen erneut zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Eine 76-jährige Pkw-Fahrerin aus Steinhagen fuhr auf der Brockhagener Straße aus Steinhagen kommend in Richtung Isselhorster Straße. An der Einmündung Brockhagener Straße und Hilterweg bog sie nach rechts in den Hilterweg ab und übersah hierbei einen entgegen kommenden Radfahrer. Durch den Zusammenprall mit dem Pkw stürzte der 79-jährige Radfahrer, ebenfalls in Steinhagen wohnhaft, zu Boden und verletzte sich. Er wurde vor Ort durch Rettungssanitäter behandelt und anschließend in ein Krankenhaus nach Bielefeld gebracht. Die Unfallstelle war für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme für ungefähr eineinhalb Stunden gesperrt.

