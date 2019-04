Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmenfahrzeuge aufgebrochen - Geben Sie Dieben keine Chance

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Zwischen Sonntag (28.04.) und Montag (29.04.) sind bislang unbekannte Täter zwei Firmenfahrzeuge angegangen.

Zum einen drangen die Täter an der Schalückstraße auf bislang unbekannte Weise in einen Nissan ein und entwendeten aus diesem hochwertiges Werkzeug und Angelzubehör. Auch in einen VW Transporter versuchten die Täter einzudringen. Dabei blieb es bei dem Versuch. Der Wagen stand in der Nacht am August-Schätzlein Weg.

Wie bereits am 11. April veröffentlicht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4242958), kommt es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Diebstahlsdelikten aus Firmentransportern. Dabei gehen die Täter ganz unterschiedlich vor, um in die Fahrzeuge zu gelangen.

Die Zielrichtung ist allerdings immer gleich: Hochwertiges Werkzeug.

Verständlicherweise werden die Fahrzeuge in den Abend- und Nachtstunden nicht immer leergeräumt. So kommen die Täter an reiche Beute.

Unsere Empfehlung kann nur sein, die Firmenfahrzeuge nicht voll beladen in der Nacht abzustellen. Gerade vor längeren Stehphasen, wie vor Wochenenden und Feiertagen.

Wir suchen Zeugen. Wer kann Angaben zu den Vorfällen machen? Sie beobachten verdächtige Personen? Rufen Sie uns an. Der Polizeiruf 110 ist rund um die Uhr besetzt.

