Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit Lkw - eine schwer verletzte Radfahrerin

Gütersloh (ots)

Steinhagen (KB) Am Dienstagnachmittag (30.04.) gegen 15.20 Uhr kam es in Steinhagen auf der Bielefelder Straße in Höhe der Autobahnauffahrt (BAB A 33) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen fuhr die 55jährige Radfahrerin aus Steinhagen auf dem Radweg neben der Bielefelder Straße aus Richtung der Bundesstraße B 68 kommend in Richtung Innenstadt von Steinhagen. Im Bereich der Autobahnauffahrt zur BAB A33 achtete sie augenscheinlich nicht auf eine Rotlicht zeigende Ampelanlage und wurde bei dem überqueren der Autobahnauffahrt von einem Lkw angefahren und ungefähr 20 Meter mitgeschleift.

Bei dem Unfall wurde die Radfahrerin schwer verletzt, noch an der Unfallstelle durch einen Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 65jährige Lkw-Fahrer aus Bochum wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme wurde die Bielefelder Straße und die Auffahrt zur Autobahn BAB A33 bis gegen 17.30 Uhr teilweise komplett gesperrt.

