POL-GT: Einsatzbilanz der Polizei - Maifeiertag 2019

Kreis Gütersloh (FK) - Am Abend des 31. April und am Maifeiertag haben im Kreis Gütersloh einige Veranstaltungen stattgefunden. Zahlreiche Fahrradfahrer waren traditionell auf den Straßen im Kreisgebiet unterwegs.

Zwei alkoholisierte Fahrradfahrer stürzten in Rietberg. Gegen 18.55 Uhr verletzte sich ein alkoholisierter 29-jähriger Verler mit seinem Fahrrad bei einem Sturz auf der Lipplinger Straße. Mit einem Rettungswagen wurde der leicht verletzte Mann in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Verlers wurde sichergestellt. Um 19.35 Uhr verletzte sich ein 17-jähriger Verler bei zwei Stürzen mit seinem Fahrrad ohne Fremdeinwirkung auf der Straße Am Sporkfeld. Der 17-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Bei einer "Tanz in den Mai-Veranstaltung" in Spexard wurde in der Nacht ein 26 - jähriger Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er mehrfach die Feier störte und durch stark aggressives Verhalten auffiel. Dabei beleidigte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten fortwährend. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

Am frühen Mittwochmorgen (01.05., 04.45 Uhr) kam es in Steinhagen (Brockhagen) an der Brockhagener Straße zu einem Vorfall, bei welchem die Mitarbeiterin eines Sanitätsdienstes verletzt wurde. Bei der Versorgung einer verletzen Person, wurde die Rettungssanitäterin von hinten an den Arm gefasst und getreten. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Für die verletzte Sanitäterin wurde ein weiterer Rettungswagen zum Einsatzort bestellt. Sie wurde durch den Tritt leicht verletzt. Die Polizei Gütersloh bittet um Hinweise und Zeugen zu dem Vorfall. Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. Erste Meldungen, dass die als Einsatzgrund gemeldete verletzte Person Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung geworden ist, können durch die Polizei, derzeitigen Erkenntnissen nach, nicht bestätigt werden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren, kam es an den Dalkeauen in Gütersloh zwischen 12.00 Uhr und 21.00 Uhr zu einer größeren Ansammlung. Zu Spitzenzeiten befanden sich ca. 2000 junge Menschen am Dalkeufer. Begleitet wurden die Personen durch die Polizei und das Ordnungsamt. Dabei kam es zu mehreren Anzeigenerstattungen aufgrund von Betäubungsmitteldelikten.

Zwei Jugendliche mussten durch ihre Eltern abgeholt werden, da sie stark alkoholisiert waren.

Insgesamt wurden drei Männer (zwischen 20- und 37 Jahre alt) im Rahmen der Veranstaltung in Gewahrsam genommen. Nachdem alle drei Männer zunächst einen Platzverweis erhielten, griffen sie zwei Personen an der Herzebrocker Straße körperlich an. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt. Sie wollten sich bei Bedarf eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.

Gegen 16.50 Uhr kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 23-Jährigen. Beide Männer wurden dabei leicht verletzt. Für den 23-Jährigen wurde anschließend ein Rettungswagen bestellt. Ein Transport war nicht erforderlich.

Am Wapelbad waren ca. 3500 Personen bei einer Veranstaltung anwesend. Dabei kam es zu einem leichten Körperverletzungsdelikt zwischen zwei Männern. Beide verzichteten ausdrücklich auf die Unterzeichnung eines Strafantrags. Eine Gruppe Jugendlicher fiel im Zuge der Veranstaltung mehrfach durch aggressives und provokatives Verhalten auf. Einem Platzverweis kamen die jungen Männer letztendlich nach.

Zu einem Zusammentreffen Jugendlicher in Steinhagen an der Ströher Straße musste die Polizei zweimal am frühen Mittwochabend hinzukommen. Letztendlich mussten die Jugendlichen, nachdem sie lautstark den Mai feierten, ihren liegengelassenen Unrat aufräumen. Die Stadt wurde über die Verunreinigung informiert. Die Personalien wurden entsprechend festgestellt.

