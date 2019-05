Polizei Mettmann

POL-ME: Sachbeschädigung an einem Container mit Feuer - Velbert - 1905002

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend des 01.05.2019 (Mai-Feiertag), gegen 19.55 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert zu einem Containerbrand an der Hohlstraße im Velberter Ortsteil Langenberg gerufen. Zeugen hatten dort in Höhe Unterer Eickeshagen einen brennenden Altpapiercontainer entdeckt und den Notruf gewählt.

Die Velberter Feuerwehr konnte das Feuer in dem großen Metallcontainer der Stadt Velbert sehr schnell löschen und damit eine Ausbreitung des Feuers auf unmittelbar benachbart aufgestellt Wertstoffcontainer oder andere Objekt erfolgreich verhindern. Dennoch entstand am Metallcontainer und seinem Inhalt ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Nach übereinstimmender Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurde der Brand von einem noch unbekannten Täter gelegt - wahrscheinlich vorsätzlich. Bisher liegen der Velberter Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell