POL-ME: Mehrere Verletzte nach Motorradunfall -Velbert- 1905001

Am Dienstagnachmittag des 30.04.2019, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Essener mit seinem Motorrad Kawasaki die außerörtliche Straße Hefel in Richtung Rodberger Straße. Als er die Kreuzung Rottberger Straße/Rodberger Straße/ Ludscheidtstraße geradeaus passieren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw Smart einer 48-jährigen Essenerin, die von der Rottberger Straße vorfahrtberechtigt geradeaus in die Ludscheitstraße fahren wollte. Der Motorradfahrer wurde, nach notärztlicher Erstversorgung, schwer verletzt mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus nach Essen gebracht. Die Pkw-Fahrerin sowie ihr 16-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme wurde die Örtlichkeit für ca. anderthalb Stunden gesperrt.

