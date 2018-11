POL-HA: Verkehrsunfall auf der Schwerter Straße

Hagen (ots) - Montagnachmittag, um 16:38 Uhr, kam es auf der Schwerter Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 35-jähriger Opelfahrer fuhr auf einen Ford Fiesta auf, der mit einer 25-jährigen Fahrerin und einem 28-jährigen Beifahrer besetzt war und verkehrsbedingt warten musste. Bei dem Aufprall verletzten sich die beiden Insassen des Ford leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Opelfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro an beiden Fahrzeugen.

