POL-HA: Einbruch in Discounter-Filiale in Hohenlimburg

Hagen (ots) - Zwischen Samstagabend, 22:00 Uhr, und Montagmorgen, 05:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Discounter-Filiale in Hohenlimburg ein. Die Täter verschafften sich über das Dach Zugang zum Inneren des Gebäudes und brachen einen Tresor in den Büroräumlichkeiten auf. Die Höhe der Tatbeute ist noch nicht bekannt. Durch die Schäden am Dach drang Wasser in die Filiale, so dass ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstand. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise zur Tat werden unter 986 2066 entgegengenommen.

