Kassel (ots) - Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen bieten am Montag, dem 7. Mai 2018, einen Beratungstermin zum Thema Trickbetrug in Baunatal an. Sie werden abends, in der Zeit zwischen 18:00 und 19:30 Uhr, in der AWO Begegnungsstätte der Generationen, Am Stadtpark 10 b, für Interessierte mit nützlichen und umfangreichen Informationen, wie man sich effektiv vor Trickbetrügern schützen kann, bereitstehen.

Praxisnaher Vortrag mit aktuellen Fällen

Sie geben sich als Polizisten oder Stromableser aus, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Falsche Handwerker bieten vermeintliche Billigdienste an. Andere melden sich als in Not geratene Enkel, die dringend Geld benötigen. So unterschiedlich Trickbetrüger auch vorgehen, sie haben alle das gleiche Ziel: Geld und Wertsachen ihrer Opfer zu erbeuten. Sehr häufig sind Senioren betroffen. In einem praxisnahen Vortrag lernen Sie die Maschen der Trickbetrüger an Haustür und Telefon kennen. Es werden aktuelle Betrugsfälle vorgestellt und Sie erhalten viele Tipps, wie Sie Trickbetrüger erkennen und austricksen können.

Der Termin auf einen Blick:

Zeit: Montag, 7. Mai 2018, 18:00 bis 19:30 Uhr Ort: AWO Begegnungsstätte der Generationen, Am Stadtpark 10 b, 34225 Baunatal

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie zudem auf der Website der Polizei Hessen unter https://www.polizei.hessen.de/praevention oder persönlich im Kasseler Polizeiladen, Wolfsschlucht 5, 34117 Kassel.

Christian Salmen -Pressestelle-

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



