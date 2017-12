POL-DN: Mehrere Einbrüche

Riegel vor - jeder Hinweis zählt! Bild-Infos Download

Kreis Düren (ots) - Mit mehreren Einbrüchen beschäftigte sich die Polizei am Donnerstag. Während zwei Taten im Versuch stecken blieben, konnten Einbrecher in zwei weiteren Fällen Beute machen.

Ein Reihenhaus in Schlich wurde zwischen 18:15 Uhr und 19:30 Uhr von Einbrechern heimgesucht. Nachdem die Terrassentür aufgehebelt worden war, wurden im Inneren sämtliche Behältnisse durchwühlt. Angaben zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht gemacht werden.

Dass in einem weiteren Fall Schmuck entwendet wurde, steht hingegen fest. Zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Haus auf der Kreuzauer Straße in Stockheim ein. Auch hier wurden in allen Räumen Schränke und dergleichen geöffnet und durchwühlt.

Der Versuch, in eine Wohnung auf der Binsfelder Straße in Düren einzudringen, scheiterte hingegen. Ein Unbekannter hatte gegen 17:30 Uhr versucht, an der Terrassentür einen halb hinunter gelassenen Rollladen nach oben zu schieben. Dies hörte jedoch die in der Wohnung befindliche Bewohnerin. Sie machte lautstark auf sich aufmerksam. Die unbekannte Person entfernte sich daraufhin.

Die Vorbereitungen für einen Einbruch entdeckten die Bewohner eines Hauses in der Corneliusstraße in Lamersdorf am Donnerstagabend. Zwischen 17:30 Uhr und 20:15 Uhr hatten Unbekannte Beleuchtungseinrichtungen auf der Gebäuderückseite außer Funktion gesetzt. Ob sie durch die heimkehrenden Bewohner in ihrem Tun gestört wurden, ist derzeit unklar.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizeileitstelle unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

