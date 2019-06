Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Freinsheim (ots)

Am Donnerstag, den 30.05.2019, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der L522 zwischen Freinsheim und Herxheim am Berg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte, ein 71-jähriger Brite, fuhr mit seinem Fiat-Wohnmobil in Richtung Herxheim am Berg, als ein entgegenkommender weißer Transporter seinen linken Außenspiegel touchierte. Obwohl sich der flüchtende Transporter selbst dabei den linken Außenspiegel abriss, setzte er seine Fahrt in Richtung Freinsheim fort.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen weißen Transporter ohne linken Außenspiegel geben können, werden gebeten, sich unter 06322 9630 bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

