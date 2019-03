Polizeidirektion Hannover

POL-H: Duo raubt 82-Jährige aus - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Heute Morgen, 08.03.2019, haben zwei bislang unbekannte Jugendliche eine 82 Jahre alte Frau an der Straße Hasenberg (Stöcken) festgehalten und ausgeraubt.

Nach ersten Erkenntnissen war die Seniorin kurz vor 10:00 Uhr auf dem rechten Gehweg der Straße am Hasenberg in Richtung Bahnhof Leinhausen unterwegs gewesen. Als sich die Dame an der Unterführung nahe der Stöckener Straße befand, begegneten ihr zwei Jugendliche. Ehe sie sich versah, hielten sie die beiden Räuber fest und forderten Geld. Direkt danach nahm ihr ein Täter ihren Rucksack ab, öffnete diesen und griff ihr Portemonnaie. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung des Bahnhofes Leinhausen.

Die Täter sind 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und von schlanker Statur. Beide waren komplett dunkel gekleidet und trugen tief in das Gesicht gezogene Kapuzenjacken. Der Haupttäter hat blonde Haare.

Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen oder die Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0511 109-3920 bei der Polizeiinspektion West. /pu, isc

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Andre Puiu

Telefon: 0511 109-1043

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell