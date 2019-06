Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht Verletzten an der "Feuerbergkreuzung"

Ellerstadt (ots)

Am 01.06.2019 gegen 11:05 Uhr kam es an der sogenannten "Feuerbergkreuzung" zwischen Ellerstadt und Erpolzheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 66-jähriger Skoda-Fahrer fuhr dabei von Ellerstadt kommend gerade aus über den Kreuzungsbereich in Richtung Erpolzheim. Hierbei übersah er jedoch den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw einer 48-jährigen VW-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Sowohl die VW-Fahrerin als auch zwei Mitfahrerinnen des Skoda-Fahrers wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden im Anschluss der Unfallaufnahme in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18000,- Euro geschätzt.

