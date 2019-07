Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Aktueller Sachstand; Ergebnis der ins Intenet eingestellten Asservate

Lüneburg (ots)

Am 7. Mai 2019 informierte die Ermittlungsgruppe (EG) Göhrde im Rahmen eines Pressegespräches über die erfolgten Suchmaßnahmen im ehemaligen Wohnhaus des Kurt-Werner Wichmann aus dem Frühjahr 2018. Zudem berichtete die EG über den aktuellen Sachstand der seinerzeit sichergestellten Asservate. Wichmann gilt als Verantwortlicher für den Mord an Birgit Meier und die zwei Doppelmorde in der Göhrde.

Ebenfalls am 7. Mai sind auf der Internetseite der Polizeidirektion Lüneburg zahlreiche Bilder von Asservaten eingestellt worden. Diese können öffentlich eingesehen und abgeglichen werden. In den folgenden zwei Tagen erfolgten über 22.500 Zugriffe auf der Internetseite. Im weiteren Verlauf pendelten sich die üblichen Zugriffszahlen auf 200 bis 650 Zugriffe pro Tag ein.

Seit dem 7. Mai haben sich, mit Stand 10. Juli, insgesamt 26 neue Hinweise ergeben. In einem Fall konnte ein Hinweis zu einem Messer möglicherweise einem Tötungsdelikt zugeordnet werden. Die Sachbearbeitung bezieht den Gegenstand in ihre Ermittlungen mit ein. Bei einem weiteren Gegenstand liegen für die Ermittler ebenfalls neue Ansatzpunkte vor. Die Bewertung steht jedoch noch aus. Sämtliche Gegenstände sind über den Link: https://www.pd-lg.polizei-nds.de/startseite/ weiterhin abrufbar.

"Die Veröffentlichung der Asservate auf der Internetseite der Polizeidirektion Lüneburg führt uns zu weiteren Anhaltspunkten. Jeder davon kann ein entscheidendes Puzzleteil darstellen, das zur Aufklärung dieser komplexen Ermittlungen beiträgt. Wir gehen weiterhin jeder Spur akribisch nach und möchten die Bevölkerung dazu ermutigen, sich mit Hinweisen bei der Ermittlungsgruppe zu melden", äußert sich Polizeipräsident Thomas Ring zu den aktuellen Maßnahmen.

