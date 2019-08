Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Aufbruch eines Kita-Bauwagens (14/2708)

Speyer (ots)

26.08.2019, 14:00 - 27.08.2019, 07:30 Uhr

Im Zeitraum 26.08.2019, 14:00 - 27.08.2019, 07:30 Uhr hebelten unbekannte Täter einen umgebauten Bauwagen, der der Waldgruppe der Kindertagesstätte Flohkiste gehört und im Ersten Richtweg in Speyer steht, auf. Aus dem Bauwagen wurden diverse Gegenstände wie eine Kamera, ein GPS-Gerät, Getränke und mehrere Messer entwendet. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 300EUR liegen. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf die Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

