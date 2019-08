Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Versuchte Telefon-Trickbetruge

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich der Polizeiinspektion Schifferstadt zu vier versuchten Trickbetrugen am Telefon. In drei Fällen gaben sich die Anrufer als Verwandte aus, die wegen einer persönlichen Notlage Geld benötigten. Im vierten Fall gab der Anrufer vor, von der Polizei zu sein, warnte vor Einbrechern und stellte Fragen zu Wertgegenständen. Keiner der angerufenen Bürger fiel auf die Betrugsmaschen rein. Sie legten entweder selbst gleich wieder auf oder drohten damit, die Polizei zu rufen, woraufhin die Anrufer von sich aus auflegten. Ein Schaden ist niemandem entstanden.

