Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

Am Montag, den 26.08.2019 wurde durch die Verbandsgemeinde Lambsheim- Heßheim (Geschädigter / Baulastträger) mitgeteilt, dass ein Straßenschild beschädigt und umgeknickt wurde. Ermittlungen der Polizei an der Örtlichkeit, in der Neustadter Straße in Lambsheim ergaben, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel, an der Einmündung Neustadter Straße / Mühltor Straße, umgefahren hat. Aufgrund der Spurenlage dürfte das Fahrzeug in Richtung Mühltorstraße gefahren sein und dort nach rechts oder links abgebogen sein. Der Verursacher meldete sich danach weder bei der Verbandsgemeinde noch bei der Polizei. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

PHK Schwertfeger

Telefon: 06237-934-1100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



