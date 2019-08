Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskavaliere dringend gesucht (40+52/2608)

Speyer (ots)

26.08.2019, 14:55 und 18:15 Uhr

Hitzig ging es am Montag im Verlauf des Tages auf den Speyerer Straßen zu. Hier kam es gleich zu zwei polizeilichen Einsätzen mit Verkehrsteilnehmern, die im Straßenverkehr jegliche Form der gegenseitigen Rücksichtnahme in erschreckender Weise vermissen ließen:

Gegen 18:15 Uhr hielt in der Oberen Langgasse ein 33Jähriger mit seinem Pkw am Fahrbahnrand und öffnete die Fahrertür, um den Grund für eine blinkende Motorkontrollleuchte seines Fahrzeugs in Erfahrung zu bringen. Durch die in die Fahrbahn ragende offene Tür fühlte sich ein 31Jährigen Pkw-Fahrer offensichtlich derart gestört, dass er den Haltenden anhupte. In der Folge entwickelte sich zwischen den Verkehrsteilnehmern eine verbale Auseinandersetzung, bei welchen es dann zu wechselseitigen Beleidigungen kam.

Noch hitziger und rücksichtsloser ginge es um 14:55 Uhr in der Iggelheimer Straße in Höhe des Bauhauskreisels zwischen zwei Pkw-Fahrern zu. Ein 77jähriger Speyerer soll dort nach dem derzeitigen Kenntnisstand einen vor ihm fahrenden 50jährigen Mann aus Schifferstadt zunächst durch dichtes Auffahren und Betätigen der akustischen als auch der Lichthupe genötigt haben. Als die Fahrzeuge am Bauhauskreisel verkehrsbedingt anhalten mussten, stiegen beide Fahrer jeweils aus ihrem Fahrzeug aus. Auf der Fahrbahn soll es dann zu einer Bedrohung durch den 50Jährige gekommen sein, was den 77jährigen Bedrohten wiederum veranlasste, dem Drohenden durch das Vorhalten eines Messers seinerseits zu drohen. Die Ermittlungen der genauen Tatumstände bzw. die polizeilichen Vernehmungen der jeweils Beschuldigten stehen noch aus.

Seitens der Polizei ergeht der Hinweis an alle Verkehrsteilnehmer, sich auch in "kritischen Verkehrssituationen" besonnen zu verhalten und sich auf grundlegende Regeln der Kommunikation und eines sozialen Miteinanders zu besinnen, um solche "Eskalationen" zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell