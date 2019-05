Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geschädigter und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 15.05.2019 gegen 19:40 Uhr rief ein unbekannter Mann über Notruf bei der Polizei an und erklärte, dass in einem Hinterhof in der Kanalstraße ein Mann von drei Personen mit einem Rottweiler eingeschüchtert werde. Als die Polizeibeamten kurze Zeit später am Ort des Geschehens ankamen, trafen sie dort auf drei Männer und einen Rottweiler. Ein Geschädigter war nicht anwesend. Die Polizeibeamten kontrollierten die drei Männer und befragten sie. Diese erklärten, sie wüssten nichts von einem Vorfall mit einem Mann. Daraufhin durchsuchten die Polizeibeamten die drei Männer sowie das umliegende Gebiet. In einem Gebüsch fanden sie eine Rolex Uhr. Die Polizei sucht nun den Geschädigten bzw. Zeugen, die zu dem Vorfall Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell