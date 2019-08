Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrug durch falschen Microsoftanrufer (21/2608)

Speyer (ots)

24.08.2019 und 25.08.2019

Am zurückliegenden Freitag und Samstag wurde ein 77Jähriger Mann aus Speyer mehrmals von einem angeblichen Microsoftmitarbeiter angerufen. Ihm wurde in den Telefonaten mitgeteilt, dass es Probleme mit seinem Computer gebe, welche durch den Mitarbeiter behoben werden könnten. Letztlich schaffte es der vermeintliche Microsoftangestellte mit der Hilfe des Geschädigten, Zugriff auf dessen Computer zu erlangen. Es war ihm so möglich, von dessen Konto eine Onlineabbuchung in 4stelliger Höhe zu veranlassen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Speyer nochmals auf Folgendes hin: Gehen Sie niemals auf Forderungen am Telefon ein und behandeln Sie Anrufe und Emails mit Vorsicht, in welchen auf angebliche Hackerangriffe, Kontoprüfungen oder Ähnliches hingewiesen wird. Wählen Sie sichere Passwörter und geben Sie solche niemals an Dritte heraus. TANs ("Transaktionsnummer") sind Einmal-Kennwörter, welche vor allem im Bereich des Online-Bankings genutzt werden. Sie sollten - wie die PIN der Bankkarten - ebenfalls niemals an Dritte weitergegeben werden.

