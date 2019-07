Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kippenstummel löst kleinen Brand aus

Kaiserslautern (ots)

Eine Hecke brannte am Mittwochnachmittag in der Lindenhofstraße. Vor Ort stelle sich heraus, dass ein 31-Jähriger eine Zigarette auf dem Balkon des 1. OG rauchte und diese dann im Blumenkasten entsorgte. Die wohl nicht gänzlich erloschene Zigarette entzündete unter Umständen einige Stunden später den Blumenkasten, wodurch die Hecke Feuer fing. Die beiden angrenzenden Wohnungen wurden nur leicht verqualmt und konnten durch das Öffnen der Fenster gelüftet werden. Ein messbarer Schaden an der Hauswand war nicht vorhanden.

