POL-PDNW: Bad Dürkheim/Erpolzheim. Wildunfall mit Personenschaden.

Ein 39-Jähriger Mann aus Schwetzingen befuhr am 06.04.2019, gegen 22:25 Uhr, mit seinem Pkw der Marke Suzuki die K5 von Erpolzheim kommend in Richtung Ungstein. Plötzlich überquerten zwei Rehe die Fahrbahn. Der Suzuki-Fahrer wich den beiden Rehen aus, kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem rechts neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Mann wurde durch den Aufprall verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug des 39-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Die Feuerwehr war zum Sperren der Straße mit 13 Mann im Einsatz.

