Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ruppertsberg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ruppertsberg (ots)

Durch zwei Zeugen wurde am Sonntag, den 07.04.2019, um 06:01Uhr ein erheblich beschädigter Citroen am Fahrbahnrand der K11 zwischen Ruppertsberg und Deidesheim festgestellt. Die Fahrzeugführerin saß zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Fahrersitz. Aufgrund des Schadensbildes muss davon ausgegangen werden, dass die 33-jährige Dame die K11 in Richtung Deidesheim befuhr, nach links von der Fahrbahn abkam und hier mit einem größeren Sandstein kollidierte. Durch den Aufprall wurde die sich alleine in dem Fahrzeug befindliche Frau leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich des Weiteren heraus, dass die Fahrerin mit 2,93Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, deren Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Haßloch (Tel.: 06324/933-0 oder E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

