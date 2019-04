Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkohol am Steuer

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, den 07.04.2019, um 01:10 Uhr, wurde eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Böhl-Iggelheim in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle kann bei der Fahrzeugführerin Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab einen Wert von 0,66 Promille. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, bei dem sie mit mindestens 500 Euro Geldstrafe und einem Monat Fahrverbot rechnen muss.

Weiter wurde am Sonntag, den 07.04.2019, um 03:02 Uhr, ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedelsheim in der Gutleustraße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier konnte bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,23 Promille. Dem jungen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963-0

Telefax: 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: Sebastian Mohra



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell