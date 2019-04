Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw Aufbruch - Navigationsgerät und Mobiltelefon entwendet

Weisenheim am Sand (ots)

In der Nacht auf Samstag, 06.04.2109, wurde der verschlossene Pkw einer 60-jährigen Frau aus Darmstadt in einem Wohngebiet in Weisenheim am Sand aufgebrochen und ein sich darin befindliches Navigationssystem, sowie ein Mobiltelefon entwendet. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Beifahrertüre des älteren Pkws der Marke Opel auf und gelangten so in den Innenraum des Fahrzeuges. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

