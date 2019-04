Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Viele Verkehrskontrollen - einige Verstöße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern Nachmittag wurden in der Adolf-Kolping-Straße in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr Verkehrskontrollen durchgeführt. Am späten Abend gegen 23:00 Uhr bis um 01:20 Uhr am Folgetag ebenfalls in der Landauer Straße. Das Resultat waren insgesamt sechs Gurtverstöße, ein Verstoß gegen die Ladungssicherung, ein nicht vorhandenes Warndreieck, sowie ein fehlender Verbandskasten. Am Abend wurde ein Fahrer mit Atemalkoholgeruch festgestellt. Das Ergebnis lag hier bei 0,3 Promille. Der Fahrer war fahrtüchtig, weshalb dieser die Fahrt fortsetzen durfte.

