Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drei Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern wurden über den Tag drei Anzeigen wegen Sachbeschädigung bei der Polizei erstattet. Die Schadensbilder waren jedes Mal unterschiedlich. Am ersten Fahrzeug, ein silberner Mercedes, wurde die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Am Vormittag des 05.04.2019 bis 13:00 Uhr, trieben hier unbekannte Täter in der Spitalbachstraße (Stadtgebiet) ihr Unwesen. Weiterhin wurde an einem Toyota die Plastikverkleidung eines Außenspiegels beschädigt. Dies muss in der Nacht vom 05.04.2019 auf den 06.04.2019 in der Weinstraße (Hambach) passiert sein. In der Flugplatzstraße (Lachen-Speyerdorf) wurde an einem weiteren Auto sogar ein ganzer Außenspiegel abgetreten. Tatzeitraum liegt hier am gestrigen Tag zwischen 02:25 Uhr bis 13:45 Uhr. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße. Telefonnummer: 06321-8540 E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell